·§ËÜ»ÔºÒ³²¾ðÊó¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¸á¸å9»þ42Ê¬¤´¤í¡¢Æ±»ÔÀ¾¶èÃ«ÈøºêÄ®ÉÕ¶á¤Ç¡¢·úÊª²ÐºÒ¤È¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤ê¾ÃËÉ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£