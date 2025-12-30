¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³Âç¾Þ¼õ¾Þ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¾Þ3Ï¢ÇÆ¤Î¥ß¥»¥¹¡Ö¥ì¥³Âç¡×¸½¾ì¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¢¡¥ß¥»¥¹¡Ö¥ì¥³Âç¡×3Ï¢ÇÆ¤Î²÷µó2023Ç¯¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤­¡¢º£²óÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö