3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÍÓÊ¸³Ø¡×¤¬30Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£24Ç¯5·î¤«¤éµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢(Dr¡¥)¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÍÓÊ¸³Ø¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤Ïº£¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï±öÄÍ¥â¥¨¥«¤È²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ³èÆ°·ÑÂ³