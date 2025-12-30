Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×HKT4848¤¬30Æü¡¢·à¾ì¤ÎµÙ´Û±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1·î1Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¡¢µÙ´ÛÆü¤È¤Ê¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âHKT48¤Ø²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°ÆÆâ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸½ºß¡¢ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´