Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀÖ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¿·ºî¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÃæ¡£ÇÉ¼ê¤Ê¿§¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¡¢¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤éÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¤­¤ì¤¤¤á¤Î¥¹¥«ー¥È¤ä¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤¬¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¾åÉÊ¤ÊÍÎÉþ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥È¥ó¤ÈÍî