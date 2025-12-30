SILENT SIREN¤ÏËÜÆü12·î30Æü(²Ð)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ç¯Ëö¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î15Æü(¿å)¤Ë8ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÉTRIANGLE¡É¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄó¤²¤ÆÁ´¹ñ16²Õ½ê¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥µ¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´¹ñ16²ñ¾ì¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï³èÆ°ºÆ³«°Ê¹ßºÇÂ¿¤Î²ñ¾ì¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥µ¥¤¥µ¥¤¤âÀºÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¾ðÊó¡Û¢£¥¿¥¤¥È¥ë