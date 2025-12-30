´Ú¹ñ¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Ï¡¢»àË´»ö¸Î¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ø¤Î±¿Í¢¸¢¤ÎÇÛÊ¬¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï»ö¸ÎÈ¯À¸¸å1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¿·µ¬Ï©Àþ¤Î±¿¹Òµö²Ä¤Ê¤É¤Î±¿Í¢¸¢ÇÛÊ¬¤«¤é½ü³°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÄê´ü´Ö¡¢»ö¸Î¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÁ´Ç½ÎÏ¤Î¶¯²½¤òµá¤á¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤ËºÆ¤Ó»àË´¡¦½Å½ý¤â¤·¤¯¤Ï¹Ò¶õµ¡¤ÎÇËÂ»¡¦¹½Â¤ÅªÂ»½ý¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë»ö¸Î¡¢¤Û¤«¤Î¹Ò¶õµ¡¤È¤Î¾×ÆÍ¤ò¿É¤¦¤¸¤Æ²óÈò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤â²Ä