¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²óÏ©ÀþÉý2¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡ËÁêÅö¤ÎºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÎÌ»º¤ò»Ï¤á¤¿¡£¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£