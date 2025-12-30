ÄëµþÂç¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¤¿¤à¤¸¤ç¡¼¤¬¼«¿È¤ÎÎ¦¾å·ÏYouTube¡Ö¤¿¤à¤¸¤ç¡¼Tamujo¡×¤ÇÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥Ù¥¹¥È3¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¡Ö½ç°Ì¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤È¾å°Ì3¹»¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£3°Ì¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¡ÊÁ°²ó3°Ì¡Ë½Ð±À±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÎÏ¹»¡£¤¿¤à¤¸¤ç¡¼¤Ï2¶è¤Ë¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾å¸¶Î°æÆ¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡ÖÌîÃæ¡Ê¹±µü¡Ë¤¯¤ó¤¬2¶è¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¾å¸¶¤¯¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÌîÃæ¤¯¤ó¤Ï3¶è¤ËÍè¤ë¡©¡×¤ÈÅö