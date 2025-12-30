ËÌµþ»Ô¤Ç¤Ï12·î27Æü¡¢»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´18¹æÀþ¡¢17¹æÀþÃæÃÊ¡¢6¹æÀþÆî±ä¤Î¿·Ï©Àþ3ËÜ¤¬Àµ¼°¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌµþ»Ô¤ÎÅÔ»Ôµ°Æ»¸òÄÌ¤Î±¿¹ÔÏ©Àþ¤Ï30Ï©Àþ¤ËÃ£¤·¡¢±Ä¶ÈÁí±äÄ¹¤Ï900¥­¥í¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÏ²¼Å´1¡Á19¹æÀþ¤¬Á´Àþ¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó³«ÄÌ¤·¤¿ÃÏ²¼Å´18¹æÀþ¤Ï¡¢»ÔÆâËÌÉô¤òÅìÀ¾¤ËÁö¤ë´ð´´Ï©Àþ¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤Íä¶è¤È¾»Ê¿¶è¤ò·ÐÍ³¤·¡¢Á´Ä¹19¡¥8¥­¥í¤Ç¤¹¡£11±Ø¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á4±Ø¤Ï¾è´¹±Ø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ²¼Å´17¹æÀþÃæÃÊ¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤òÆîËÌ¤Ë´Ó¤¯Í¢