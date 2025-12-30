ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ 12/30 EUR/USD 1.1750¡Ê27²¯¥æー¥í¡Ë 1.1800¡Ê6.39²¯¥æー¥í¡Ë USD/JPY ÀßÄê¤Ê¤· GBP/USD ÀßÄê¤Ê¤· ¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1750¤ËÂçµ¬ÌÏÀßÄê¡¢¥É¥ë±ß¤È¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÆÃÃÊ¤ÎÀßÄê¤Ê¤·