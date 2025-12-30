¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 12·î27Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡¢Aqua Timez ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØAqua Timez 20th Live -OLDROSE-¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¡Öº£¡¢»Ä¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡×¡Öº£¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¤Ò¤¿¤à¤­¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯ ¥­¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡£2days¡£2018Ç¯¤Î²ò»¶¥é¥¤¥Ö¡Ølast dance¡Ù¤Î¤È¤­¤â¡ÖºÇÂçÆ°°÷¡×¤È¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤ò¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï2Æü´Ö