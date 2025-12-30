Ãæ¹ñ·³¤Ï2ÆüÂ³¤±¤ÆÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ·³¤Ï29Æü¤ËÂ³¤­30Æü¤âÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎËÌÉô¤äÆîÉô¤Î³¤°è¤Ë¸þ¤±¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁÛÄê¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¹µ÷Î¥Â¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¡×¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¹ñËÉÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡·ú¾Ê¤«¤é2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê27È¯¤Î¼Í·â¤¬¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀÜÂ³³¤°èÆâ¤Ë¤âÃåÃÆ¤·