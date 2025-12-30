12·î31Æü(¿å)°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ä¸µÆü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤ÇÀã¤Î¹ß¤ëÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î1·î2Æü(¶â)¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬»³±¢¤ä¶áµ¦¡¢ËÌÎ¦¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1·î1Æü(ÌÚ)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£À¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß·¿¤Ï1·î2Æü(¶â)¤âÂ³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸µÆü¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2Æü¤ÏÆüËÜ³¤¤ÇÅù°µÀþ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À²Õ½ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬¡¢ÆüËÜ