¤Á¤¤¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ê²è´üÅª¥Ñ¥ï¥È¥ì¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢400ÇÏÎÏ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¹â½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥¿¥¹¡Ö¥¨¥ô¥©¡¼¥é414E¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼4