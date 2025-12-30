Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Ï30Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬2026Ç¯1·î4Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îß°ÞÜ¿·Ê¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Î30Æü¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ÎÓ·õ¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¸¥¨¥ó¡ËÊóÆ»´±¤¬¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤Ï½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¡¦¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¾·ÂÔ¤Ë±þ¤¸¤Æ1·î4Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ãæ¤È¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿Â¾¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤Ï¸ß¤¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶áÎÙ