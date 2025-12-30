£Ç£Ì£Å£Á£Ô£³£°Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¡¢£Ì£É£Ä£Å£Ô£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î?¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ë?¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢°¦ÂëÎ¼¡Ê£³£µ¡Ë¤ò²¼¤·£Ö£¶¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ëÀÄÌÚ¿¿Ìé¤ò¥»¥³¥ó¥É¤ËÉÕ¤±¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿ÃæÅè¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Î£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦Âë¤ÈÂÐÖµ¡£¥À¥¦¥ó¤ä¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤Ç¼ºÅÀ¤·£µÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢½øÈ×¤ÏÂÇ·â¤Î±þ½·¤ÇÎ¾¼Ô¤¬½Å¤¤¹¶