£¹·î£³£°Æü¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¡¢¤Ï¤·¤ã¤°ÁÐ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡££³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥×¡¼¥á¥ê¡¼ÅÅÃÓÇã¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÅÅÃÓ¤¤¤ì¤Æ¡¢¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤µ¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤Õ¤¿¤´¤º¡¼¤Ã¤ÈÌÜ¤Ç¤ß¤ÆÂ­¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È½ñ¤­»Ï¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°ÁÐ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£Æü¤ÏÌëÃæ¤º¡¼¤Ã¤È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¤à¤º¤à¤º¿²