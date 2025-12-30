Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍ­µÈ¹°¹Ô¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿Í­µÈ¹°¹Ô2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤­3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍ­µÈ¡£¥ê¥Ï¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡£3²óÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî¤Î2Ç¯¤è¤ê¤â