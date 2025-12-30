¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤Î¼ò´ó´õË¾¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯·î1Ï¢ºÜ¤ÎÂè4²ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¼ò´ó´õË¾¤µ¤«¤è¤ê¡¦¤Î¤¾¤ß1988Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç1»ù¤ÎÊì¡£¤Ü¤ë½Î¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò°é¤Æ¥¨¥Ã¥»¥¤¤äºîÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¼¹É®¶È¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼ò´ó¤µ¤ó¤Î¤Ü¤ë½ÎÆüµ­¡Ù¡Ê¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£note¤Ë¤âÅê¹ÆÃæ¡£ºÇ¶á¤Ï¹á¹Á±Ç²è¤Ë¥Ï¥Þ¤ê