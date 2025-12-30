»Ð¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç»ÐËå¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£30Æü¤Î?¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ?¤Ç³Ú¶Ê¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ On The Way¡×¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼õ¾Þ¶Ê¤òÈäÏª¡£½ªÎ»¸å¡¢»Ê²ñ¤ÎTBS°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖËå¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼Â¤ÎËå¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼4¿Í¤Î¤¦