¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤¬¡¢ºî»ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿»Ø¸¶è½Çµ¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¥ì¥³Âç¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¡¢¤·¤«¤â¥¤¥³¥é¥Ö¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢