東北楽天ゴールデンイーグルスの津留粼大成（28）は12月26日、Xを更新。宅地建物取引士資格試験に合格したことを報告した。 津留粼は、合格証書を手にした笑顔の写真とともに「宅地建物取引士資格試験に合格しました」と投稿し、難関試験を突破した喜びを伝えた。さらに「野球に100％集中し