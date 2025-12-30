Ç¯¤ÎÀ¥¤â²¡¤·µÍ¤Þ¤Ã¤¿12·î28Æü¡¢Æü¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º ¡ÈÇÆ¼Ô¡É ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í­¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£2024¡¦25Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£Æü¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íèµ¨¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë5Ç¯¤á¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤òÆÀ¤¿¡£¡Ö2021Ç¯¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Æ¥­¥µ