TBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£TUBE¤ÈFRUITSZIPPER¤¬Æ±¾Þ¤Î´ë²è¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£TUBE¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Éã¤ÈÌ¼¤Î²ÆµÙ¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ê¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½àÈ÷Ãæ¤Ë¤ÏÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤¬Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¡¢Í¥¤·¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤­¤¿¡£7·î¤ËÆ±¶É¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¤Î½éÈäÏª»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«