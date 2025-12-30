¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡ÛÃË½÷º®À®¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦lol-¥¨¥ë¥ª¡¼¥¨¥ë-¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿hibiki¡Ê28¡Ë¤¬12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§È¯É½¤Î¸µlol¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢É×¤È¤Î¥­¥¹À£Á°¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¸µlol¡¦hibiki¡¢·ëº§¤òÈ¯É½hibiki¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÊý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²áµî¤âº£¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì