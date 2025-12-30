¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤Î¾åÃÏÍºÊå¤¬£³£°Æü¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££²£°£²£´Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È°û¤ßÌÀ¤«¤¹ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾åÃÏ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¡ô¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ½÷Í¥¡¦¸«¾å°¦¤äÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜÍ¤¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¤é¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¾åÃÏ¤¬¸«¾å¤Ë¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤«²¿¤«¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÊÁËÜ¤¬¾åÃÏ¤òÊú¤­¤·¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò