¡Ú¿¹Í§°äÂ²¡¦É×¤Î»à¤ò½ä¤ëÆ®Áèµ­¡Û¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¡ª¡Ö¸øÊ¸½ñ¤Ëº´Àî»á¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈºâÌ³¾Ê¤¬ÀÖÌÚ²í»Ò¤µ¤ó¤ËÀâÌÀ2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í2Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿12·î30Æü¡¢¿¹Í§»ö·ï¤ÎÊ¸½ñ³«¼¨¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤¿²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Âç¿Ã¤¬¡¢»ö·ï¤ÇÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¶áµ¦ºâÌ³¶É¿¦°÷¡¢ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¡£Âç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£²ÃÆ£»á¤Ïº£Ç¯10·î¤Þ¤ÇÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÇºâÌ³Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£¿¹Í§»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ÇºâÌ³¾Ê¤¬¸¡»¡¤ËÇ¤°ÕÄó½Ð¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè