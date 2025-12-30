¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡Ë·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê£³£µ¡Ë¡á¿ÀÆàÀî¡¦£¹£¹´ü¡¦£Ó£Ó¡á¤¬²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ª£²³Ñ¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÁª¼ê¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â£±²¯£´£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÇ¯´Ö¾Þ¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡££²Ãå¤Ë¤Ï½é¼ê¤«¤é·´»Ê¸å°Ì¤À¤Ã¤¿Ã±µ³¤Î°¤ÉôÂó¿¿¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡££³Ãå¤ÏµÈÅÄÂóÌð¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî