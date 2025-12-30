ÇØ¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖTAKAICHI¡×¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö10¡×¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬12·î30Æü¤Ë¹¹¿·¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÂåÉ½¥æ¥Ë¤ò¸ß¤¤¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤ÏÉ¬¾¡¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¡£ ¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö»î¹ç¾¡¤Ã¤¿»þ¡¢