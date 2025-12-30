¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³Ç·Æâ¤¹¤º¡Ê24¡Ë¡£¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Êµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤·¤ÆÉý¹­¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¤Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£¡Ê¾®Þ¼Æü¸þ»Ò¡Ë»³Ç·Æâ¤Ï20Âå¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥ë