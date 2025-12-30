¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿HANAºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´¶·ã¡£YURI¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢