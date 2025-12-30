Æ²°ÂÎ§(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È)¤äÅÄÃæÊË(¥ê¡¼¥º)¡¢ÆîÌîÂó¼Â(¥â¥Ê¥³)¤Ê¤Éº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¤½£³Æ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤Î³èÌö¤Ï°Û¼¡¸µ¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¡¢¶ÚÆù·Ï¤Î²ø²æ¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç¤Ï7¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç³«ËëÀï¤«¤éÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ18¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ