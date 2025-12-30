¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¤Î¹Ò¶õÅö¶É¤Ï¡¢30ÆüÀµ¸á¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å1»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë·³»ö±é½¬¤Î±Æ¶Á¤Ç·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñºÝÀþ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ±ûÄÌ¿®¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÄÌ¾ï¤È°ã¤¦¥ë¡¼¥È¤òÈô¤Ö¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡£