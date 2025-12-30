¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¤Î¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡×¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡È´èÄ¥¤ì¤ëÍýÍ³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´èÄ¥¤Ã¤¿»Å»ö¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¢¡ª¤³¤ÎÁ°¡¢¼Ç¤µ¤ó¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¤È¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤µ¤ó¤È¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤µ¤ó¤È»Å»ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦