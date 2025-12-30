¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â²»³Ú¤¬Ä°¤±¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¥¢¥Ê¥í¥°¡É¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ²»¤È¸þ¤­¤¢¤¦¤Û¤É¡¢µ¤Ê¬¤Þ¤Ç¤æ¤ë¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²»³Ú¹¥¤­¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÅìµþ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¥Ä¥¦¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£¥á¥í¥¦¤Ê¤·¤ã¤ì¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¥­¡¼¥ï¡¼¥É?#¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤âÄ°¤±¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â°­¤¯¤Ê¤¤&#