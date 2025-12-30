Ãæ¹ñ¤ÏËÌµþ»þ´Ö12·î30Æü¸á¸å0»þ12Ê¬¡¢ËÌÀ¾Éô¤Î¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡ÖÄ¹À¬4¹æ²µ¡×±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÅ·³¨7¹æ¡×±ÒÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£±ÒÀ±¤Ï½çÄ´¤ËÍ½Äêµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Ç¤Ì³¤Ï±ßËþ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±±ÒÀ±¤Ï¼ç¤ËÃÏÍý¾ðÊó¤ÎÂ¬Äê¤ä¹ñÅÚ»ñ¸»¤ÎÄ´ºº¡¢²Ê³Ø»î¸³¤Î¸¦µæ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÄ¹À¬¥·¥ê¡¼¥º±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ622²óÌÜ¤ÎÈô¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë