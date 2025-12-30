¥¸¥ã¥ó¥Ü¶ÀÌß¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©¤Î°Â½»¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç44²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂç¶ÀÌßÊôÇ¼¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Þ¹òË­¾÷¤Ê¤É¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¶ÀÌß¤Ï¡¢¹â¤µ90¥»¥ó¥Á¡¢Áí½ÅÎÌ¤Ï700kg¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤­¤µ¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤È¿ÀÍÁ¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢¿ÀÁ°¤Ë¶¡¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢Âç¶ÀÌß¤ÎÁ°¤Çµ­Ç°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£