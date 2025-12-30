¼þ°Ï¤Ë¤ÏÅ´Æ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹Èê¤â¿Í¸ýÌó78Ëü¿Í¤òÍÊ¤¹¤ëÀÅ²¬¸©ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡¦ÉÍ¾¾»Ô¡£¤³¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëÉÍ¾¾±ØÁ°¤«¤éËÌ¤Ø¹­¾®Ï©ÄÌ¤ê¤ò800m¤Û¤ÉÊâ¤¯¤È¡¢ÆÍÁ³ÊÞÁõ¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì½ê¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¯Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤ÎÌÏÍÍ°ã¤¤¤Ë¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤¤¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅ´Æ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ú°ÕÌ£¿¼¥«¡¼¥Ö¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¼Â¤ÏÇÑÀþÀ×¡×¤Ê³¹Ãæ¤Î·Ê¿§¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤³¤ÎÇÑÀþÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î³èÆ°µòÅÀ»ÜÀß¡Ö¥¯¥ê¥¨¡¼¥ÈÉÍ¾¾