¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î31Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¾Ç¤Ã¤ÆÆ°¤­²ó¤ë¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¡£¹ø¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ²á¤´¤½¤¦¡£11°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë²ÈÂ²¤È¤Î¤â¤á»ö¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÆü¡£¤Þ¤ºÁê¼ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£10°Ì¡§¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë³°