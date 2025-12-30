Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¤Î¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ï30Æü11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¤¬Ã±µ³Àï¤«¤éÄ¾ÀþÆÍ¤­È´¤±¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê36¡áÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤Ï¿¿¿ù¾¢¤Ë³°¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Ëü»öµÙ¤¹¡£ºÇ½ªH¤Ç¤Ï¸åÂà¤·9Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¡Ê¿¿¿ù¤ÎÆ°¤­¤Ï¡ËÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ½è¤·¤Ê¤­¤ã¤À¤Ã¤¿¤¬µ»ÎÌÉÔÂ­¡£ÈÖ¼ê¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢»à¼é¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿¿¿ù·¯¤òº¸Éª¤Ç¼õ¤±»ß