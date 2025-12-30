¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï30Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÉÔÇËÅ¯»°Á°µÄÄ¹¤Î»àµî¤Ë¡Ö°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊ¸²½Âç³×Ì¿¤ò·Àµ¡¤ËÃÇÀä¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüÃæ¤Î¶¦»ºÅÞ¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÉÔÇË»á¤¬ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿1998Ç¯¤ËÌó32Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀµ¾ï²½¤·¤¿¡£98Ç¯7·î¤ËÉÔÇË»á¤¬Ë¬Ãæ¤·¡¢Åö»þ¤Î¹¾ÂôÌ±¹ñ²È¼çÀÊ¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÁí½ñµ­¡Ë¤ÈËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£