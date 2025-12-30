£³£°Æü¸áÁ°£±£°»þ£´£µÊ¬º¢¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»ÔÀµÌÚ¤Î¹ñÆ»£±£²£·¹æ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢·×£¶Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¸©Çð»Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£»à°ø¤Ï¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ê¤³¤¦¤½¤¯¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤ÊÒÂ¦£²¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¡£´Û»³½ð¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£