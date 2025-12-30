¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ø¤ó¡×(¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1) »þ¸ú¤¬À®Î©¤·¤¿»ö·ï¤ò¼ñÌ£¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ëÁíÉð½ð"»þ¸ú´ÉÍý²Ý"¤ÎÌ¸»³½¤°ìÏ¯(¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼)¤È¡¢Èà¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¸òÄÌ²Ý¤ÎÌ¾(ÌÂ)½õ¼ê¡¦»°Æü·î¤·¤º¤«(ËãÀ¸µ×Èþ»Ò)¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¿ô¡¹¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÃ¦ÎÏ·Ï¥³¥á¥Ç¥£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¡×¤Ï¡¢2006Ç¯1·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢¸ÄÀ­Åª¤Ê±é½Ð¤È¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢2007Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿»þ¸ú·Ù»¡¡×¤â