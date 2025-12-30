¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤¬12·î30Æü¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤ÎµÆÃÏ¹ÀÊå¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¡Ö³§ÍÍ¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!!!!!!!!¡×¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È²ò»¶¤òÈ¯É½¡£¤½¤·¤Æ¡Ö2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤Þ