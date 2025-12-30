½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½÷À­7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤ÎÎÞ¤Ë¡¢¤â¤é¤¤µã¤­¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àî¸ý¤Ï¡ÖÆüËÜÃæ¤¬¡ØNoNoGirls¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»ä¤â¤½¤Î1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£Æ±¶É·Ï¤Î¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Î¸½¾ì¤Ë¤â¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¤³¤½¤Ã¤È¡Ä¡×Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¡ÖÂç¹¥¤­¡×¤È»×