ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç·³»ö±é½¬¤òÂ³¤±¤ëÃæ¹ñ·³¤¬¡¢¼ÂÃÆ¼Í·â¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñ·³¤¬¼ÂÃÆ¼Í·â¤ò¹Ô¤¦½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¡ËÂæÏÑ³¤¶®¤ò´É³í¤¹¤ëÃæ¹ñ·³¤ÎÅìÉôÀï¶è¤ÏÂæÏÑËÌÉô¤Î³¤°è¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¹µ÷Î¥¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â¤¬¡ÖÁ´¤ÆÌ¿Ãæ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎµùÁ¥¤Ï´í¸±¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á³¤¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë