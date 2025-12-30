½÷Í¥¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê£³£´¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÍèÇ¯£²·î£±£³Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë?¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸?¡Ö£Â£å£ó£ô£å¡×¡ÊÆÉ¤ß¡¦¥Ù¥¹¥Æ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¿´¶­¤ò¹ðÇò¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï£±£²·î£·Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Á£Ë£Â£´£¸·ëÀ®£²£°¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë£Ï£Ç¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç¡¢¡Ö£Ï£è£í£ù£ð£õ£í£ð£ë£é£î¡ª¡×¤È