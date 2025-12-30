½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤½¤Ó¥¿¥¤¥Î¡×¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤­¤É¤­²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤È¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î10Æü¤«¤éPodcastÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¦¥¤¥«¤¬¾¾ËÜ¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¡¢°¦¤À¤Î¡¢Îø¤À¤Î¡×¡ÊParavi¡Ë¤Ç¾¾ËÜ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤è¤¯¥µ¥¦¥Ê¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢