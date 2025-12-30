¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÄã²¼¤ÇÙæ¤ß¹ç¤¤¡¢Ç¯ËöÁê¾ì¤¬Â³¤¯¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾®Éý¤ËÄã²¼¤·¤¿¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï£¹£·¡¥£¹£´£¶¤«¤é£¹£¸¡¥£°£µ£¸¤Þ¤Ç¤È¸ÂÄêÅª¡£Á°Æü½ªÃÍ£¹£¸¡¥£°£³£·¤ò²¼²ó¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÁê¾ìÆÃÍ­¤ÎÆ°°Õ¤Î¤Ê¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á97.99(-0.05-0.05%)